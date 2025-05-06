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Lvbel C5 Hakkında Soruşturma Açıldı

Lvbel C5 Hakkında Soruşturma Açıldı
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Rap müzik sanatçısı Lvbel C5'in avukatı, müvekkiline yönelik yapılan isimsiz bir ihbar sonrası başlatılan soruşturma sürecini açıkladı. İki şarkısının sözlerinde çağrışım yapabilecek kelimeler bulunduğu belirtilirken, sanatçının suçlamaları reddettiği ve müzik kariyerine devam etmek istediği vurgulandı.

'2 ŞARKISININ SÖZLERİNDE ÇAĞRIŞIM YAPABİLECEK KELİMELER TESPİT EDİLMİŞTİR'

Lvbel C5 ismiyle bilinen rap müzik sanatçısı Süleyman Burak Bodur'un avukatı Faruk Lokman, sanatçının ortağı olduğu müzik şirketinin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı yazılı açıklamasında, müvekkiline yapılan suçlamanın Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) isimsiz bir ihbar nedeniyle olduğunu söyledi. Avukat Lokman açıklamasında, "Müvekkilim hakkında kimlik bilgileri gizlenmiş şekilde CİMER'e yapılmış bir ihbar nedeniyle Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Türk Ceza Kanunu 190/2 maddesi kapsamında soruşturma açılmıştır. İsimsiz ihbar içeriğinde, müvekkilimin uyuşturucuya ve gençleri suça özendirmeye yönelik şarkıları ve video klipleri olduğu iddia edilmiştir. Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından müvekkilimin sosyal medya ve video paylaşım platformlarındaki bütün içerikleri incelenmiş ve yalnızca 2 şarkısının sözlerinde çağrışım yapabilecek kelimeler bulunduğu tespit edildiğinden Gebze Adliyesi'ne ifadeye çağrılmıştır" ifadelerine yer verdi.

5 Mayıs'ta müvekkilinin kendi rızası ile ifadeye vermeye gittiğini belirten Avukat Lokman, "Devamında bahsettiğimiz 2 şarkının sözleri nedeniyle müvekkilimin sözlerle gerçekte anlatmak istediklerini açıklamasına rağmen tutuklanmaya sevk edilerek Sulh Ceza Hakimliği'ne tutulmasına karar verilmiştir. Lvbel C5'in amacı hiçbir zaman kimseyi herhangi bir suça ya da ahlaksızlığa teşvik etmek değildir. Her zaman bu tip durumlarla mücadele etmiş bir sanatçıdır. Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması devam etmektedir. Dosyada araştırılacak başka bir delil de bulunamamıştır. Müvekkilimin devlet makamlarına saygısı sonsuzdur ve hakkında yapılan bu işlemler nedeniyle gerçeğin ortaya çıkacağına olan inancı tamdır. En kısa zamanda müvekkilim hakkındaki gerçeğin ortaya çıkması ile başarılı müzik hayatına kaldığı yerden devam edecektir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Magazin
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