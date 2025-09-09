Lider Club Sahne'de müzik ve eğlence sizleri bekliyor
Haftanın 3 günü unutulmaz müzik performansları, lezzetli akşam yemekleri ve doğayla iç içe konaklama deneyimi Lider Club Sahne'de misafirlerini bekliyor.
- Çarşamba akşamları eşsiz yorumu ve sahne performansıyla Murat Mermer,
- Cuma akşamları güçlü sesi ve sahne enerjisiyle İbrahim Orçin,
- Cumartesi akşamları zarafeti ve büyüleyici sesiyle Şebnem Arcan sizlerle!
Müzik, lezzet ve huzur Lider Club'da!
Lider Club, keyifli gecesini uzatmak isteyen misafirlerine doğanın kalbinde keyifli bir konaklama imkânı sunuyor. Üstelik hepsi tek pakette, 2 kişi fix menü + konaklama 6900₺'den başlayan fiyatlarla!
Paket içeriği:
- 2 Kişilik Konaklama
- Fix Menü (Akşam Yemeği)
- Canlı Müzik Performansı
Adres: Çakıl Mah. Benzinlik Arkası Sk. No:12/1 – Çatalca / İstanbul
Rezervasyon: 0532 132 38 88
Kaynak: Haberler.com / Magazin