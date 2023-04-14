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Levent Yüksel özlenen şarkılarıyla Moda Kayıkhane'de

Levent Yüksel özlenen şarkılarıyla Moda Kayıkhane'de

Magazin Haberleri

Kadıköy Moda Kayıkhane sahnesi, 29 Nisan'da Türk pop müziğin efsane ismi Levent Yüksel'i ağırlayacak.

Kadıköy Moda Kayıkhane sahnesi, 29 Nisan'da Türk pop müziğin efsane ismi Levent Yüksel'i ağırlayacak. Konserin biletleri ise Biletinial'da satışa sunuldu.

Türk pop müziğine yön veren şarkılara imza atan ve bu sene sahnelerdeki 30'uncu yılını kutlayan Levent Yüksel, 90'lı yılların nostaljisini yeniden yaşatmak için 29 Nisan Cumartesi günü Kadıköy Moda Kayıkhane sahnesine geliyor. "Med Cezir" başta olmak üzere "Kadınım", "Beni Bırakın", "Tuana", "Yeter ki Onursuz Olmasın Aşk", "Zalim" ve "Bu Gece Son" gibi efsane hit şarkıların müzikseverlerle buluşacağı unutulmaz gecenin biletleri Türkiye'nin teknoloji odaklı kültür, sanat ve eğlence platformu Biletinial üzerinden satışa çıktı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Magazin

Levent Yüksel Kadıköy Moda Magazin Haberler

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