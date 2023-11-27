Dünyanın en büyük dijital içerik sağlayıcısı Netflix'in en sevilen dizileri arasında yer alan La Casa de Papel, birkaç yıl önce seyirciye veda etti. O günden bu yana halen büyük bir hayran kitlesine sahip olan dizi ile ilgili son günlerde önemli bir iddia ortada dolaşıyor. Öyle ki La Casa de Papel'in 6. sezonu geleceği öne sürülüyor. Peki bu söylenti doğru mu? İşte "La Casa de Papel 6 gelecek mi?" sorusunun cevabı…

La Casa de Papel 6. sezonu gelecek mi?

Álex Pina'nın yaratıcısı olduğu ve ilk bölümü 2017'de yayınlanan La Casa de Papel, "Profesör" önderliğindeki ekibin İspanya Kraliyet Darphanesi ve İspanya Merkez Bankası'nı soymasını konu ediniyor. İzleyicilerin övgüyle bahsettiği dizi, 2021'de 5. sezonu ile final yaparak sona erdi.

Dizinin finalle noktalanması, bazı kesimlerce haklı bulunurken, hayranlar arasında üzülenler de oldu. Üzülen kişiler arasında yeni sezonun geleceğine dair halen bir umudu olanlar da eksik olmadı. Tam bu noktada son birkaç gündür bu kişilerin umudunu daha da artıran bir iddia ortada dolaşıyor.

Netflix, popüler dizilerini arka arkaya iptal ediyor!

Netflix'in beklenmedik bir sürpriz yaparak dizinin 6. sezonunu duyuracağı öne sürülüyor. O halde merak ettiğiniz soruya cevap verelim. La Casa de Papel için ne yazık ki yeni bir sezon gelmeyecek. Sosyal medyada Netflix ile ilgili bazı hesaplar tarafından yapılan paylaşımlar da tahmin edebileceğiniz üzere yalan.

Yeni sezon gelmeyecek olsa da yan diziyi izleyebilirsiniz

Eğer La Casa de Papel'in sona ermesinden dolayı üzgünseniz, yakın zamanda seyirciyle buluşacak olan BERLIN dizisini izlemeyi düşünebilirsiniz. LCDP'nin en sevilen karakterlerinden Berlin'i canlandıran Pedro Alonso'nun merkezinde olacağı bu spin-off dizisi, 29 Aralık'ta Netflix'te yayında olacak.

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