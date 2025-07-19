Kuzeyin Oğlu Volkan Konak Bu Akşam İzleyiciyle Buluşuyor

KANAL D'nin sevilen müzik programı Kuzeyin Oğlu Volkan Konak bu akşam izleyiciyi müzik ziyafetine davet ediyor. Yapımcılığını Poll Production by Polat Yağcı'nın üstlendiği, sunuculuğunu Karadeniz müziğinin usta ismi Volkan Konak'ın üstlendiği programa bu akşam; Ekin Uzunlar, Selçuk Balcı, Öykü Gürman ve Ezgi Eyüboğlu konuk olacak. Her hafta hem kulaklara hem gönüllere hitap eden Kuzeyin Oğlu Volkan Konak, müzikseverlerin kaçırmak istemeyeceği bir bölümle izleyicinin karşısına çıkacak.

KARADENİZ RÜZGARI

Şarkıların kahkaha dolu sohbete karıştığı programda izleyiciyi eğlenceli dakikalar bekliyor.

Ekin Uzunlar, Selçuk Balcı, Öykü Gürman ve Ezgi Eyüboğlu şarkılarıyla Karadeniz rüzgarı estirirken, Konak'ın eğlenceli sohbeti programa renk katacak.

Kuzeyin Oğlu Volkan Konak bu akşam saat 20.00'de Kanal D'de.