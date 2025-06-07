Kuzeyin Oğlu Volkan Konak Bayram Özel Kolajı ile Ekranda

KUZEYİN Oğlu Volkan Konak, en beğenilen bölümlerinden oluşan bayram özel kolajıyla bu akşam Kanal D ekranında olacak. Sunuculuğunu ani vefatıyla sevenlerini yasa boğan Karadeniz müziğinin usta ismi Volkan Konak'ın üstlendiği 'Kuzeyin Oğlu Volkan Konak', en beğenilen bölümlerinden oluşan bayram özel kolajıyla bu akşam Kanal D ekranında olacak.

RENKLİ KONUKLAR

Türk halkının gönlünde taht kuran şarkıları, şahsına münhasır yorumculuğu, şairane ruhundan dökülen şiirleri ve hayatımıza dokunan hikayeleriyle her zaman gönüllerimizde yaşayacak olan Volkan Konak, Hande Yener, Mustafa Keser, Öykü Gürman, Kutsi, Berksan ve daha birçok sanatçının yer aldığı özel bölümle izleyiciler şarkılara, türkülere ve şiire doyuracak.

Kuzeyin Oğlu Volkan Konak bu akşam 20.00'de Kanal D'de.