Kuzeyin Oğlu Programında Müzik ve Sohbet Rüzgarı

KANAL D'nin sevilen programı Kuzeyin Oğlu Volkan Konak; müzikle, kahkahayla ve samimi sohbetlerle izleyicilerine unutulmaz akşamlar yaşatmaya devam ediyor.

Yapımcılığını Poll Production by Polat Yağcı'nın üstlendiği programın bu akşamki bölümüne; duygusal şarkıların sevilen ismi Resul Dindar, genç kuşağın dikkat çeken sesi Tuğçe Kandemir ve yorumuyla her daim fark yaratan Haktan konuk oluyor. Müzik dolu anların yanı sıra samimi ve renkli sohbetlere ev sahipliği yapan programda, izleyicileri hem eğlenceli hem de duygusal dakikalar bekliyor.

Kuzeyin Oğlu Volkan Konak; müzik, sohbet ve çok daha fazlasıyla saat 20.00'de Kanal D'de.