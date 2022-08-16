Küslük İddiası Sonrası O Soruya Bomba Yanıt!

Ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu, geçtiğimiz ay DJ Taykun Karaduman ile yeni bir aşka yelken açtığını duyurmuştu. İkili, önceki akşam Bebek'te görüntülendi. Bekiroğlu, arasının açık olduğu Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç ile barıştı mı? İşte cevabı...

Aslı Bekiroğlu, sevgilisi Taykun Karaduman ile Bebek'te objektiflere takıldı.

O SORUYA CEVAP VERDİ

Çağrı Telkıvıran'dan ayrıldıktan sonra Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç ile arasının açıldığı iddia edilen Bekiroğlu'na, 'Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un 26 Ağustos'ta gerçekleşecek düğününe katılacak mısınız?' sorusu yöneltildi.

BUZLAR ERİDİ

Bekiroğlu, "Set olmazsa katılacağım" diyerek Özdemir ve Koç ile arasındaki buzları erittiğini ifade etmiş oldu.

ASLI BEKİROĞLU KİMDİR?

Aslı Bekiroğlu kimdir, nereli, kaç yaşında; Aslı Bekiroğlu, 16 Kasım 1995 tarihinde İstanbul'da doğdu. 2022 yılı itibarıyla 26 yaşındadır. Türk dizi ve sinema oyuncusu.

Bahçeşehir Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümünden mezun olmuştur. 2006-2011 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Arp Bölümünde arp ve solfej eğitimi almıştır.

İlk oyunculuk deneyimini 2015 yılında yayımlanan Adı Mutluluk dizisi ile yaşayan Aslı Bekiroğlu, İkimizin Yerine, Gülümse Yeter, Yol Arkadaşım, Jet Sosyete gibi yapımlarda yer almıştır.