Kurtlar Vadisi'nin yıldızı Şekip Taşpınar'ın cenaze detayı kahretti

Kurtlar Vadisi'nin yıldızı Şekip Taşpınar'ın cenaze detayı kahretti
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Kurtlar Vadisi dizisindeki "Kibritçi Cevat" rolüyle tanınan usta oyuncu Şekip Taşpınar, Balıkesir Altınoluk'ta geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Eşi Berna Taşpınar, oyuncunun vasiyeti üzerine annesinin yanına defnedileceğini açıkladı.

Türk televizyon tarihine damga vuran "Kurtlar Vadisi" dizisinde canlandırdığı "Kibritçi Cevat" karakteriyle tanınan usta oyuncu Şekip Taşpınar'dan acı haber geldi. 56 yaşındaki oyuncu, Balıkesir'in Edremit ilçesi Altınoluk Mahallesi'nde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

DEFALARCA YOĞUN BAKIMDA TEDAVİ GÖRDÜ

Bir süre önce alkol zehirlenmesi nedeniyle haftalarca yoğun bakımda tedavi gören Taşpınar, son dönemde Muğla'nın Datça ilçesinde yaşıyordu. Yakınlarını ziyaret etmek amacıyla gittiği Altınoluk'ta fenalaşan usta oyuncu, sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.

ANNESİNİN YANINA DEFNEDİLECEK

Taşpınar'ın eşi Berna Taşpınar, usta sanatçının isteği üzerine annesinin yanına defnedileceğini belirterek "İki gün önce ablasının yanına gitmişti. Sabah saatlerinde geçirdiği kalp kriziyle hayatını kaybettiğini öğrendik. Çok üzgünüz. Annesinin yanına defnedilecek. Hepimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.

BUGÜN TOPRAĞA VERİLECEK

Şekip Taşpınar'ın cenazesi 3 Temmuz 2025 Perşembe günü, öğle namazına müteakip Altınoluk Mahallesi'nde düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.

Kaynak: Haberler.com / Magazin
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Yorumlar (10)

Haber YorumlarıKemal ALBAYRAK:

burada kahreden olay ne? vasiyeti üzerine annesinin yanına gömülecek ne güzel işte. sorun ne?

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Haber Yorumlarımaviterlik:

İki resmin aynı kisiye ait olduğuna inanmak zor bu alkol ne kadar kötü birşey insanı ne hale getirmiş

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Haber YorumlarıAlkan Karaoglu:

Allah rahmet eylesin

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Haber Yorumlarısehmus nisa:

kahreden konu ne, vasiyeti mi?

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Haber YorumlarıMarko Apostolidis:

kahrolduk kelimesi yalabıklık....

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