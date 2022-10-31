Kurtlar Vadisi'nin efsane 'Pala'sıydı! Ünlü oyuncu yıllar aradan sonra ortaya çıktı

Kurtlar Vadisi dizisinin unutulmaz karakterlerinden biri de 'Pala'ydı. "Sadece ölüler görür" repliğiyle gözlüğünü inik gören kişilere suikast düzenlemesiyle efsaneleşen Pala karakterini Yüksel Arıcı canlandırıyordu. Ünlü oyuncu Beşiktaş'ın Ümraniyespor ile oynadığı maçı tribünden takip etti.

Ülkemizde artık bir efsane olarak adlandırılan Kurtlar Vadisi serisi, beraberinde birçok karakterin de efsaneleşmesini sağladı. Dizide en çok sevilen ve reyting yapan karakterlerden biri de ünlü oyuncu Yüksel Arıcı'nın canlandırdığı 'Pala' karakteri oldu.

"SADECE ÖLÜLER GÖRÜR"

Sadece suikast düzenleyeceği kişilere gözlerini gösteren Pala karakteri, "Sadece ölüler görür" repliğiyle özdeşleşti. Sosyal medyada ciddi anlamda bir kitlesi olan Pala karakterini ise ünlü oyuncu Yüksel Arıcı canlandırmıştı.

UZUN SÜRE SONRA ORTAYA ÇIKTI

Uzun süredir daha sakin bir hayat yaşayan Yüksel Arıcı, sıkı taraftarı olduğu Beşiktaş'ın, Ümraniye'yi 5-2 yendiği mücadeleyi tribünden takip etti. Siyah beyazlı taraftarlar, fotoğrafla ilgili çok sayıda esprili yorumda bulundu. O yorumlardan en dikkat çekenleri ise, "Biz buraya boşuna mı geldik babayiğit, gözlükleri indirdiğine göre biri tehlikede" şeklindeki yorumlar oldu.

İşte o fotoğraf: