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Kurşun, Yeni EP'si 'Ayar' ile Müziğine Güçlü Bir Dönüş Yaptı

Kurşun, Yeni EP'si 'Ayar' ile Müziğine Güçlü Bir Dönüş Yaptı
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Türk rap müziğinin öne çıkan ismi Kurşun, 'Ayar' adlı yeni EP'sini 9 Mayıs 2025'te yayımlayarak müzik dünyasına geri döndü. EP'de yer alan 'Dumanlı Başım' parçasının video klibi de aynı gün yayınlandı.

Türk rap müziğinin dikkat çeken ismi Kurşun, Azka Müzik etiketiyle yayımladığı yeni EP'si "Ayar" ile müzik dünyasına güçlü bir dönüş yaptı. 5 şarkıdan oluşan albüm, 9 Mayıs 2025'te tüm dijital platformlarda dinleyiciyle buluştu. Albümün çıkış parçası "Dumanlı Başım"ın video klibi de aynı gün yayınlandı.

Kurşun'un karanlık temaları ve lirik gücünü bir araya getirdiği "Ayar" EP'si, Azka Müzik'in prodüksiyon desteğiyle hazırlandı. Şirket, hem içerik hem de görsel anlamda sanatçının vizyonunu yansıtan projeye tam destek verdi.

EP'nin çıkış parçası "Dumanlı Başım", duygusal anlatımı ve ritmik altyapısıyla dikkat çekiyor. Rap müzikte hikaye anlatımına verdiği önemle bilinen Kurşun, bu şarkıda da içsel çatışmaları ve yaşanmışlıkları güçlü bir lirik yapıyla ele alıyor.

Azka Müzik, bağımsız müzik sahnesine katkı sunmayı sürdürürken, Kurşun gibi özgün sanatçılarla gerçekleştirdiği iş birlikleriyle sektörde adından söz ettiriyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Magazin
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