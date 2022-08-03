Kurban Bayramı'nda kaçan boğa 25 gün sonra bulundu! Kesileceğini öğrenen Haluk Levent harekete geçti - Haberler

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Kurban Bayramı'nda kaçan boğa 25 gün sonra bulundu! Kesileceğini öğrenen Haluk Levent harekete geçti

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde, Kurban Bayramının 1'inci günü kaçan boğa, 25 gün sonra bulundu. Sahibinin, boğayı 1 hafta sonra keseceğini söylemesi üzerine Haluk Levent'in önderliğinde faaliyet gösteren Ahbap Derneği hayvanı satın almak için harekete geçti.

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Kepsut ilçesine bağlı kırsal İsaalan Mahalle Muhtarı Ramazan Kocabıyık, Kurban Bayramının 1'inci günü sabah saatlerinde sahibi olduğu boğayı kesmek için Yenice Mahallesi'ne getirdi. Kesim öncesinde kaçan boğa, bulunamadı. 3 Ağustos Çarşamba günü Kepsut Belediyesi'ne, Kayaeli Mahallesi'nde bir boğa bulundu ihbarı geldi. Bölgeye giden ekipler, boğanın Kocabıyık'a ait olduğunu tespit etti.

AHDAP DERNEĞİ BOĞAYI KORUMAYA ALMAK İSTİYOR

Boğanın 25 gün sonra bulunmasının ardından sosyal medyadan paylaşım yapan Ramazan Kocabıyık, boğayı 1 hafta sonra oğlunun düğününde keseceğini söyledi. Durumdan haberdar olan ünlü sanatçı Haluk Levent'in Başkanlığını yaptığı Ahbap Derneği, hayvanın kesilmemesi için harekete geçti. Muhtar Kocabıyık boğayı kesmek istediğini söylerken, Ahbap ise hayvanın bu kadar direndiği düşüncesiyle, boğayı sahiplenip, bir çiftlikte bakılarak korunmasını sağlamak istedi. Son durumu boğa sahibi Kocabıyık ile Ahbap Derneği arasında gerçekleşecek pazarlık belirleyecek.

Kurban Bayramı'nda kaçan boğa 25 gün sonra bulundu! Kesileceğini öğrenen Haluk Levent harekete geçti

Kurban Bayramı'nda kaçan boğa 25 gün sonra bulundu! Kesileceğini öğrenen Haluk Levent harekete geçti

Kurban Bayramı'nda kaçan boğa 25 gün sonra bulundu! Kesileceğini öğrenen Haluk Levent harekete geçti

Demirören Haber Ajansı / Magazin

Haluk Levent Kurban Kepsut Ahbap Magazin Güncel Haberler

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Yorumlar (1)

Buba Nasler:

Eger Adam satarsa yazik

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