Kuralsız Sokaklar, Türk Televizyonlarında Bir İlk Olmayı Başardı

KANAL D'nin Türk televizyonlarında bir ilk olan formatı Kuralsız Sokaklar, izleyicilerin dikkatini çekti. Dünyanın en tehlikeli en kuralsız bölgelerine ışık tutan program, daha ilk bölümlerden itibaren izleyen herkesin beğenisini kazanıp kendi gündemini yarattı. Programın yayınlanmasının ardından #KuralsızSokaklar etiketi medyada en çok konuşulanlar arasına girdi.

'ACAYİP SARDI, HERKES İZLEMELİ'

Kuralsız Sokaklar için; "Kanal D #kuralsızsokaklar diye bir program başlatmış. Dünyadan görüntüleri sansürsüz gösteriyorlar. Çok şaşkınım, Üst düzey bir program olmuş. TV'de böyle işler görmek çok güzel. Cesaretlerinden dolayı tebrik etmek istedim", "Sunucu öyle bir anlatıyor ki gezdiği yerleri, acayip sardı", "Piramitler var ama sokaklara bak, pislik içinde. Herkes izlemeli", "Böylesine nitelikli içeriklerin varlığını fark eden, televizyona entegre eden zeki televizyoncular cesur bir adım atmış. Tebrik etmek lazım" gibi yorumlar dikkat çekti.

'SÜRPRİZ BİR FORMAT'

Yorumlarda, Kanal D'nin Türk televizyonlarına kazandırdığı Mert Öztürk'ün anlatımındaki samimiyetin ve programın gerçekçi dilinin etkileyiciliğine vurgu yapıldı. Programı 'efsane', 'başarılı', 'sürükleyici', 'ezber bozan' ve "sürpriz bir format" olarak tanımlayan izleyiciler, devam bölümlerini sabırsızlıkla beklediklerini dile getirdi.

HER PAZAR KANAL D'DE

Kuralsız Sokaklar, izleyicisini bilinmeyene doğru sıra dışı bir yolculuğa çıkarırken etki alanını da her geçen gün genişletiyor. Cesur içeriği, televizyonda ilk kez yayınlanan görüntüleri ve sokakların karanlık yüzüne tuttuğu mercek ile televizyonculukta yeni bir dönemi başlatan Kuralsız Sokaklar, her pazar Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşmaya devam edecek.