Kumar Oynadığı İçin Boşanan Kadın, Otomobiliyle Kutlama Yaptı

Kumar Oynadığı İçin Boşanan Kadın, Otomobiliyle Kutlama Yaptı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'da kumar oynaması nedeniyle eşinden boşanan E.D., süslediği otomobilinin çevresinde müzik eşliğinde göbek atarak mutluluğunu kutladı. Toplumsal baskılara dikkat çeken E.D., özgürlüğüne kavuşmayı tercih ettiğini ifade etti.

TEKİRDAĞ'da kumar oynadığı gerekçesiyle eşinden boşanan E.D. (30), maske takıp süslediği otomobilinin çevresinde müzik eşliğinde göbek atarak kutlama yaptı.

Süleymanpaşa ilçesinde yaşayan E.D., 3 yıl önce severek evlendiği kocasına kumar oynadığı gerekçesiyle boşanma davası açtı. Yaklaşık 10 ay süren davanın ardından boşanan E.D., kutlama yaptı. Süslediği otomobilinin ön plakasına, 'boşandım' arka plakasına 'mutluyum' yazan E.D., aracıyla tur attı ardından müzik eşliğinde göbek attı.

'HERKESE IŞIK OLMALIYIM DİYE DÜŞÜNDÜM'

Toplumsal baskı yaşamaktan korktuğu için ismini ve yüzünü kapattığını söyleyen E.D, "Toplumsal baskılarımız özellikle kadına yönelik çok yüksek olduğu için insanlarımız kendi özgürlüğünü kutlamakta bile çekiniyor. Ben herkese bir ışık olmalıyım diye düşündüm. Özgürlüğüme çok düşkün bir insanım ve çok mağduriyete uğradım maddi açıdan. Çünkü kaybolup giden miktar benim çocuğumun rızkıydı" dedi.

'KUMAR SİTELERİ BİR YUVAYI YIKTI'

Sanal kumar yüzünden eşinden boşandığını belirten E.D., "Bu evlilikten kurtulabilmek için hiçbir şey almadan boşanmayı kabul etmem gerekiyordu. Ben kaybettiğim miktarı boşa sayarak özgürlüğüme kavuşmayı tercih ettim. Toplumumuzda kadınların boşandı diye dedikodu malzemesi edilmesinden çok rahatsızım. Burada çoğu insanı uyarmak istiyorum. Kumar siteleri bir yuvayı yıktı. Ama bunlar cinayetle, intiharla da sonuçlanıyor. Tabii ki devletimiz bu konuyla ilgili gerekli çalışmaları yapıyor ama yetmiyor. Bugün benim yuvam yıkıldı kumar yüzünden. Maddi zarara uğratıldım eşim tarafından" diye konuştu.

Haber-Kamera: Abdullah YALÇIN/TEKİRDAĞ, -

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Magazin
Kartalkaya yangın faciasında iddianame kabul edildi, 13 şüpheliye 1998'er yıl hapis istemi

Türkiye'yi yasa boğan olayla ilgili iddianame kabul edildi
AK Parti'nin TBMM Başkanı adayı Numan Kurtulmuş oldu

Sürprize yer yok! AK Parti'nin TBMM Başkanı adayı belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz mesajı: Bu ekonomik nizam değişmeli

Erdoğan'dan gündem değiştirecek faiz mesajı: Bu nizam değişmeli
Sena Düzgün'ün ölümüyle ilgili bomba iddia: Öğretim görevlisiyle yasak aşk yaşıyordu

Sena Düzgün'ün ölümüyle ilgili bomba yasak aşk iddiası
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rakamlar netleşti! İşte kurban fiyatlarının en uygun olduğu 7 ilimiz

İşte kurban fiyatlarının en uygun olduğu 7 ilimiz
İnci öğretmenin kendini vurma anı kamerada

İnci öğretmenin kendini vurma anı kamerada
Çiçeği burnunda damat Kerem'in ilk sözleri

Çiçeği burnunda damat Kerem'in ilk sözleri
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Ağaca asılı halde bulunan Sena Düzgün'ün paylaştığı son mesaj ortaya çıktı

Ağaca asılı halde bulunan Sena'nın son mesajı ortaya çıktı
Künefe zincirine FETÖ operasyonunda çarpıcı detay

Künefeciye bak sen! Örgüte yolladığı para dudak uçuklatan cinsten
İstanbul plajları yaz sezonuna hazır! Giriş ücretleri belli oldu

İşte megakent İstanbul'daki plajların giriş ücretleri
Yavuz Bingöl'ün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elini öptüğü anlar olay oldu

Ünlü sanatçının Erdoğan'ın elini öptüğü anlar olay oldu
İtirafçı olan iş insanı Eyüp Subaşı, Ekrem İmamoğlu'nun 'SİSTEM'ini ifşa etti

İtirafçı olan iş insanı İmamoğlu'nun 'SİSTEM'ini ifşa etti
70 yıllık gıda devi konkordato talep etti

Darboğazdan çıkamadılar! 70 yıllık gıda devi konkordato talep etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.