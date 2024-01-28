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Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin 10. bölümünde neler olacak?

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Selahaddin, Gabriel'in tuzağına düşüp ölümcül şekilde yaralanır. Sultan Nureddin ise kardeşi Nusreddin'in isyanını bastırır. Selahaddin'in ölümü herkesi derinden etkiler. Sultan Nureddin, Selahaddin'in intikamını almak için Askalan'ı fethetmeye karar verir. Ancak Selahaddin'in yaşadığı şüphesi herkesi harekete geçirir. Haçlılar ve haşhaşilerin tuzaklarıyla başa çıkabilecekler mi? En önemlisi, Selahaddin gerçekten yaşıyor mu?

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi'nin 29 Ocak Pazartesi günü saat 20.00'de TRT 1 ekranlarında yayınlanacak 10. bölümünde neler olacak:

Selahaddin, Gabriel'in tuzağına düşmüş ve Gabriel ile Gregor tarafından ölümcül şekilde yaralanmıştır. Sultan Nureddin ise isyan bayrağını çeken kardeşi Nusreddin'i öldürüp devletin bölünmesi tehlikesinin önüne geçmiştir.

Sultan Nureddin artık Askalan'a yürümesinin önünde hiçbir engel kalmadığını düşünürken Selahaddin'in karargahının baskına uğradığı bilgisiyle Askalan fethini erteler. Karargaha gittiğinde ise hayatının şokuyla karşılaşır. Selahaddin ölmüştür…

Başta Sultan Nureddin ve Eyyubi ailesi olmak üzere herkes büyük bir keder içerisindedir. Bir yanda Şam ahalisi büyük kahramanları Selahaddin için ağlarken diğer yanda Haçlılar'ın zafer çığlıkları göğü yırtıyordur adeta.

En nihayetinde Selahaddin, Askalan uğruna şehit olmuştur. Bu nedenle Sultan Nureddin bunca yıl evladı gibi büyüttüğü Selahaddin'in intikamını Askalan'ı fethederek alacaktır.

Sultan Nureddin, büyük bir hışımla fethe hazırlanırken Eyyub'un çat kapı gelmesiyle ikisinin de aklına büyük bir şüphe tohumu düşer. Selahaddin'in yaşıyor olma ihtimali dahi herkesi harekete geçirecektir.

Sultan Nureddin ve Eyyubi ailesi haçlılar ve haşhaşilerin kurduğu ölümcül tuzakları sağ salim aşabilecekler midir? Bir şüphe üzerine çıktıkları yolda hangi şok edici gerçeğe ulaşacaklar? En önemlisi de Selahaddin yaşıyor mudur?

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi Magazin Haberler

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