Küçük oyuncu Mustafa Konak, "O Kız" kadrosunda - Haberler

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Küçük oyuncu Mustafa Konak, "O Kız" kadrosunda

Demirören Haber Ajansı - Magazin
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Küçük oyuncu Mustafa Konak, 'O Kız' kadrosunda

YENİ sezonda Kanal D ekranlarına gelecek olan, yönetmenliğini Özlem Günhan'ın yapacağı, Sırma Yanık'ın kaleme aldığı "O Kız" dizisinde, baba karakteri Kadir'i canlandıracak olan oyuncunun da Erkan Petekkaya olduğu öğrenilmişti.

YENİ sezonda Kanal D ekranlarına gelecek olan, yönetmenliğini Özlem Günhan'ın yapacağı, Sırma Yanık'ın kaleme aldığı "O Kız"  dizisinde, baba karakteri Kadir'i canlandıracak olan oyuncunun da Erkan Petekkaya olduğu öğrenilmişti. Diziye transfer olan bir başka oyuncu da çocuk oyuncu Mustafa Konak oldu.

Son yıllarda bir çok projede yer alarak başarılı bir performans sergileyen ve adından söz ettiren Mustafa Konak, "Life and Beauty Awards" ile "Shining Star" ödül gecelerinde, yılın en iyi çocuk oyuncusu ve yılın en yetenekli çocuk oyuncu ödülünü almıştı.

En son Erkan Petekkaya gibi "Kırmızı Oda" adlı dizide yer alan ve Aliş karakterini canlandıran başarılı çocuk oyuncu Mustafa Konak, Kırmızı Oda'nın final yapmasının hemen ardından "Masal Şatosu 2" adlı sinema filmi çekimleri için Hatay'a gitmişti. Geçtiğimiz günlerde Hatay'da çekimleri tamamlanan sinema filminin ardından İstanbul'a dönen Mustafa Konak, oyuncu kadrosu yılan hikayesine dönen Kanal D'nin iddialı projesi olan "O Kız" adlı dizi ile anlaştığı öğrenildi.

Mustafa Konak kimdir?

2012 Yılında İstanbul'da dünyaya gelen Mustafa Konak, "Kimse Bilmez" ve "Saygı" dizilerinde göstermiş olduğu performansıyla dikkatleri üzerine çekti. "Fatma" adlı dizide otizmli bir çocuğu canlandıran başarılı oyuncu burada gösterdiği performansla iki defa yılın en iyi çocuk oyuncusu ödülünü kazandı. Bugüne kadar Arif ve 216 başta olmak üzere İstanbullu Gelin, İçimdeki Kahraman, Kimya, Bandırma Füze Kulübü ve Kırmızı Oda gibi projelerde yer alan başarılı oyuncu, İç Bahçe ve Masal Şatosu gibi filmlerde başrol oyuncu olarak yer aldı.


Demirören Haber Ajansı / Magazin

Erkan Petekkaya Kırmızı Oda Kanal D Star Magazin Haberler

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