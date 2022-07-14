Küçük oyuncu Mustafa Konak, 'O Kız' kadrosunda

YENİ sezonda Kanal D ekranlarına gelecek olan, yönetmenliğini Özlem Günhan'ın yapacağı, Sırma Yanık'ın kaleme aldığı "O Kız" dizisinde, baba karakteri Kadir'i canlandıracak olan oyuncunun da Erkan Petekkaya olduğu öğrenilmişti. Diziye transfer olan bir başka oyuncu da çocuk oyuncu Mustafa Konak oldu.

Son yıllarda bir çok projede yer alarak başarılı bir performans sergileyen ve adından söz ettiren Mustafa Konak, "Life and Beauty Awards" ile "Shining Star" ödül gecelerinde, yılın en iyi çocuk oyuncusu ve yılın en yetenekli çocuk oyuncu ödülünü almıştı.

Mustafa Konak kimdir?

Demirören Haber Ajansı / Magazin