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Kubat'ın 'koca Dünya'sı!

Snob Magazin - Magazin
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Kubat'ın 'koca Dünya'sı!

Dört yıl aradan sonra müzikseverlerle buluşan Kubat'ın 'Koca Dünya' albümü dün yayınlandı.

Her dönem türkülere yenilikçi ve modern bir tarz katmayı başaran Kubat, 12'inci albümünde de geleneği bozmadı. Hazırlığı üç yıl süren 'Koca Dünya' 5 yeni ve 5 unutulmaz eserin yeniden düzenlemesinden oluştu.

BABA YADİGARI BU ALBÜMDE!

Albüme adını veren aynı zamanda çıkış parçası olan 'Koca Dünya'da, Kubat'a başarılı rapçi Fuat Ergin eşlik etti. Şarkı Kubat'ın babasının 40 yıl önce bestelediği bir Uzun Hava'nın günümüz müziğine uyarlanmasıyla hazırlandı.

Fuat'ın şarkının rap kısımlarının sözlerini hazırladığı proje, rap ve uzun havayı bir araya getirerek bir ilke imza attı. Şarkının klibi Korhan Bozkurt yönetmenliğinde Moda Kayıkhane'de çekildi. 'Koca Dünya' dün DMC etiketiyle tüm dijital platformlarda yerini aldı.

Kubat'ın 'koca Dünya'sı!

Kubat'ın 'koca Dünya'sı!

Snob Magazin / Magazin

Kubat, Magazin, Haberler

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