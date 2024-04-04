Korkut'un intikam planı tehlikeli bir noktaya ulaşıyor

Kokut kardeşi Cezmi'nin ölümü üzerine acımasız bir intikam duygusuyla Dağhan'ı öldürmeye kararlıdır. Dağhan ölüm karşısında ilk kez bu kadar çaresiz kalır.

O direnirken bu sırada Müdür ve Kurt onu Korkut'un elinde kurtarabilmek için zamanla yarışırlar. Dağhan'ın ailesine öldüğü haberi ulaşır.

Kimse bu durumu kabullenmek istemez ama Aydan dahil herkes perişan olur. Korkut Enver'in Dağhan'la iş birliği yaptığını anlayınca ona da zarar verebilmek için ailesini araştırmaya başlar.

Leyla babasının yaptığı işleri ve ölümünün geri planında neler olduğunu öğrenebilmek için Korkut'tan yardım ister. Bu adımıyla geçmişle hesabını kapatmak isterken yeni bir belanın kapısı açmış olur.

Gürkan mahallede yankı uyandıran bir vaka üzerine değerlerini ve adalet duygusunu sorgulamaya başlar.

Enver, Yağmur ve ailesinin Korkut tarafından tehlikede olduğunu anlayınca herkesi bir araya toplayıp korunaklı bir alan yaratmaya çalışır.

Tüm ailenin, tehlike altında ve bir arada olması gerginlikleri de beraberinde getirir. Davut çocuklarının başına gelenlere engel olamadığı için kendini suçlar ama bu kez onlara zarar gelmemesi için elinden geleni yapar.

Enver'in amacı Korkut kimseye zarar veremeden onu ortadan kaldırmaktır. Bunun için Müdür'den de yardım alarak Zakkumlara karşı bir plan hazırlığına girer.

Ancak planları beklediği gibi işlemez. Bu durum Korkut'u daha da saldırgan bir hale getirmiştir ve aileden birini diğer herkes için feda etmelerini, bir seçim yapmalarını ister.