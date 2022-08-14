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Körfezliler Resul Aydemir ile coştu

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Körfezliler Resul Aydemir ile coştu

Körfez Belediyesi'nin düzenlediği açık hava konserinde sahne alan rap sanatçı Resul Aydemir sevenlerine unutulmaz anlar yaşattı.

Körfez Belediyesi'nin düzenlediği açık hava konserinde sahne alan rap sanatçı Resul Aydemir sevenlerine unutulmaz anlar yaşattı.

Körfez Belediyesi'nin düzenlediği açık hava konserleri devam ediyor. Tütünçiftlik Şehitler ve Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilen konserde vatandaşlarla buluşan Resul Aydemir sevilen şarkılarıyla alandakilere unutulmaz anlar yaşattı. Aydemir'in şarkılarına eşik eden kalabalık doyasıya eğlendi.

"Körfez bu akşam yine çok güzel"

Konserde sahneye çıkarak Resul Aydemir'e plaket ve pişmaniye takdim eden Belediye Başkanı Şener Söğüt, "Körfez yine bu akşam çok güzel. Resul kardeşim de hem şarkıları ile hem de sahne performansı ile sizlere unutulmaz bir gece yaşatıyor. Bu yaz kültürel faaliyetlerimiz açısından dolu dolu geçiyor. Sevilen şarkıcılarımızı sizlerle buluşturuyoruz. Sahillerimizde farklı etkinlikler yapıyoruz. Sahne Senin programı ile genç yeteneklerimize de sizlerle buluşturuyoruz. Sizdeki bu coşku ve hareketlilik bizleri motive ediyor. Hepinize iyi eğlenceler diliyorum" dedi. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / Magazin

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