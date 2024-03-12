Koreli fenomen Sua Son: Babamdan daha yaşlı erkekler bana yazıyor

Koreli Fenomen Sua Son Haberler.com YouTube kanalına konuk oldu.

"BABAMDAN DAHA YAŞLI ERKEKLER BANA YAZIYOR"

Türk erkeklerinden mesajlar geliyor mu? sorusuna cevap veren Koreli fenomen Sua Son, "Tabi ki geliyor. Babamdan daha yaşlı erkekler bana yazıyor. En sevdiğim bir maildi. İş birlikleri için olan maile gelmiş. Maile, 'İş birliği için değil, aşk birliği için hazır mısın?' yazmış. Benimle evlen, Danimarka'ya gel benimle, telefon numaranı ver gibi mesajlar geliyor.