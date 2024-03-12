Koreli fenomen Sua Son: Babamdan daha yaşlı erkekler bana yazıyor
Koreli sosyal medya fenomeni Sua Son, Haberler.com YouTube kanalının sunucusu Melis Yaşar'ın konuğu oldu. Türk erkeklerinden gelen mesajları değerlendiren Sua Son, babasından daha yaşlı erkeklerin kendisine yazdığını belirtti. İş birliği tekliflerinin yanı sıra, evlilik teklifleri ve telefon numarası isteme gibi mesajlar aldığını ifade etti.
Koreli Fenomen Sua Son Haberler.com YouTube kanalına konuk oldu.
"BABAMDAN DAHA YAŞLI ERKEKLER BANA YAZIYOR"
Türk erkeklerinden mesajlar geliyor mu? sorusuna cevap veren Koreli fenomen Sua Son, "Tabi ki geliyor. Babamdan daha yaşlı erkekler bana yazıyor. En sevdiğim bir maildi. İş birlikleri için olan maile gelmiş. Maile, 'İş birliği için değil, aşk birliği için hazır mısın?' yazmış. Benimle evlen, Danimarka'ya gel benimle, telefon numaranı ver gibi mesajlar geliyor.