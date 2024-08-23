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Konuşma yetisini kaybettiği söylenen Peker Açıkalın sessizliğini bozdu: Sağlığım yerinde

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Beyin kanaması geçirerek konuşma ve yürüme yetisini kaybettiği söylentisiyle gündeme gelen oyuncu Peker Açıkalın, kamera karşısına geçti. Aldığı kilolarla dikkat çeken oyuncu, sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyerek "Yalan haberlere inanmayın" dedi.

Ekmek Teknesi, Avrupa Yakası, Yahşi Cazibe ve Başım Belada gibi dizilerdeki başarısıyla adından söz ettiren usta oyuncu Peker Açıkalın'ın beyin kanaması geçirerek konuşma ile yürüme yetisini kaybettiği iddia edildi. Açıkalın'ın eşi yaptığı açıklamayla iddiayı reddederken usta oyuncu da sessizliğini bozdu.

"KONUŞMA VE YÜRÜMEMDE SAKATLIK YOK"

Çıkan haberlerin ardından açıklama yapan oyuncunun eşi Çilem Açıkalın "Eşim 4 ay önce ameliyat olduğunu. Gayet iyi ve sağlıklı. Lütfen bu asılsız haberlere inanmayın" dedi. Eşinin açıklamasından günler sonra doktoruyla birlikte kamera karşısına geçen Peker Açıkalın, "Yalan yanlış haberlere inanmayın, sağlığım yerinde. Konuşmamda ve yürümemde bir sakatlık yok" ifadelerini kullandı. Oyuncunun doktoru da "Peker bey her zamanki gibi sağlıklı, esprilerine devam ediyor. Böyle de devam edecektir inşallah" şeklinde konuştu.

Uzun yıllardır zayıf haliyle dikkat çeken oyuncu aldığı kilolarla dikkat çekti. Oyuncuyu gören birçok kişi tanımakta güçlük çekti.

Konuşma yetisini kaybettiği söylenen Peker Açıkalın sessizliğini bozdu: Sağlığım yerinde

Konuşma yetisini kaybettiği söylenen Peker Açıkalın sessizliğini bozdu: Sağlığım yerinde

Konuşma yetisini kaybettiği söylenen Peker Açıkalın sessizliğini bozdu: Sağlığım yerinde

Ecem Altan
Ecem Altan
Haberler.com - Magazin

Peker Açıkalın Magazin Yaşam Haberler

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Yorumlar (3)

Eko cCc:

Doktor daha çok arkadaşı gibi geldi bana

2
1
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Yusuf Saygın:

Allah şifalar versin.

2
0
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Murat Celik:

Doktor kamerayı çok sevmiş gözünü alamadı kameradan

0
1
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