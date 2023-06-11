Konsere giden Okan Bayülgen'in yeni saç stili görenleri şaşkına uğrattı

Ünlü şovmen Okan Bayülgen, Johnny Depp'in solisti olduğu Hollywood Vampires grubunun konserine gitti. Bayülgen'in tarzı ve yeni saç stili dikkat çekti.

Ünlü oyuncu Johnny Depp, 2012'den beri üyesi olduğu rock grubu olan Hollywood Vampires ile geçtiğimiz akşam İstanbul'da konser verdi.

BAYÜLGEN KAMERALARA YAKALANDI

Konsere ünlü şovmen Okan Bayülgen de katıldı. Bayülgen, konsere girmeden önce magazin basınının kameralarına yakalandı.

YENİ SAÇ STİLİ DİKKAT ÇEKTİ

Ünlü sunucunun yeni imajı görenleri hayrete düşürdü. Başının yalnızca orta kısmında saç bırakan ünlü şovmenin kalan yerleri ise kazıttığı görüldü.