Konserde skandal: Genç kız evlilik teklifini reddetmesine rağmen zorla yüzük taktılar

Ünlü rapçi BLOK3'ün konserinde bir genç, kız arkadaşına sahnede evlilik teklifinde bulundu. Kadının el hareketleriyle "Hayır" demesine rağmen genç yüzüğü takarken, yaşanan anlar tartışma yarattı.

BLOK3'ün konserinde sahneye çıkan genç, sevgilisini de yanına alarak evlilik teklifinde bulundu. Diz çöküp cebinden yüzük çıkaran gence, kadın el hareketleriyle "Hayır" yanıtı verdi. Ancak genç, tepkilere rağmen yüzüğü uzatmayı sürdürdü. O sırada BLOK3, seyirciden destek isteyerek "Benimle beraber evet diyeceksiniz" dedi. Ardından tüm salon "Evet, evet" diye bağırmaya başladı.

YÜZÜĞÜ PARMAĞINA ZORLA TAKTILAR

Kadın, mikrofonu alıp yeniden el hareketleriyle bir şeyler anlatmaya çalışsa da eli tutulup yüzük takıldı. İlginç anlar kameralara yansırken, görüntüler kısa sürede sosyal medyada tartışma konusu oldu. Kullanıcılar, kadının tepkisine rağmen yüzüğün takılmasını eleştirirken, bazıları ise konserin unutulmaz bir anına tanıklık ettiklerini savundu.

