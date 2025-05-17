Komşularıyla yemekte buluştu Emel Sayın'dan unutulmaz bir akşam

Komşularıyla yemekte buluştu Emel Sayın'dan unutulmaz bir akşam
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Türk sanat müziği ve Yeşilçam'ın dev ismi Emel Sayın, komşularıyla yemek yedi. Yemekte usta sanatçının "Rüyalar Gerçek Olsa" şarkısı çalındı. Masaları dolaşarak şarkıya eşlik eden Sayın'ın neşeli halleri dikkat çekti.

Emel Sayın, komşularıyla yediği yemekte çalınan "Rüyalar Gerçek Olsa" şarkısını seslendirdi.

EMEL SAYIN, KOMŞULARIYLA YEMEKTE BULUNDU

Yeşilçam'ın birçok unutulmaz filmlerinin başrolü, Türk sanat müziğinin dev ismi Emel Sayın, komşularıyla akşam yemeğinde buluştu. Keyifli anların yaşandığı yemekte 79 yaşındaki usta sanatçı şarkı söyleyerek komşularına unutulmaz bir akşam yaşattı.

MASALARI DOLAŞIP ŞARKI SÖYLEDİ

Yemekte Emel Sayın'ın en güzel eserlerinden birisi olan "Rüyalar Gerçek Olsa" şarkısı çalındı. Sayın ayağa kalkıp masaları dolaşarak şarkıya eşlik etti. Komşularını da şarkıya eşlik ettiren Sayın'ın neşeli halleri akşama damga vurdu.

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Magazin
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