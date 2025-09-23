'Koltuğa işedi' iddiası gündemdeydi! Feyza Civelek sessizliğini bozdu

Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, bu kez kulislerden gelen şok söylentilerle gündemde. Sibel Taşçıoğlu'nun ayrılığının perde arkasında, Feyza Civelek'in sette koltuğa işerken yakalandığı iddiaları konuşuldu. Ortaya atılan bu iddialar sonrası Civelek sessizliğini bozdu.

Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti, bu kez kulis iddialarıyla gündeme geldi. Dizide "Pembe" karakterini canlandıran başarılı oyuncu Sibel Taşçıoğlu, geçtiğimiz sezon projeden ayrılmıştı. Ancak bu ayrılığın perde arkasına dair söylentiler, aylar sonra yeniden gündem oldu.

'KOLTUKTA İŞERKEN YAKALANDI' İDDİASI

Sosyal medyada hızla yayılan iddiaya göre, Taşçıoğlu ile dizinin diğer oyuncularından Feyza Civelek arasında sette büyük bir kriz yaşandı. En çok konuşulan söylenti ise oldukça şaşırtıcıydı:

Civelek'in sette bir koltuğa işerken Taşçıoğlu tarafından yakalandığı, ardından da taraflar arasında sert bir tartışma çıktığı öne sürüldü. Hatta iddialara göre Sibel Taşçıoğlu'nun Civelek'e tokat attığı bile konuşuldu.

SENARİST ANNEYE BASKI MI YAPILDI?

Dedikodular bununla da sınırlı kalmadı. Feyza Civelek'in annesi ve dizinin senaristi Melis Civelek'in, yaşanan kriz sonrası Taşçıoğlu'nun oynadığı "Pembe" karakterini senaryodan çıkardığı iddia edildi. Böylece dizinin önemli karakterlerinden biri olan Pembe, sezon finalinde diziye veda etmişti.

GEÇMİŞTE DE GERİLİM İDDİALARI VARDI

Daha önce de Civelek ile Taşçıoğlu arasında anlaşmazlık yaşandığı, hatta bu sebeple senarist Melis Civelek'in dizinin gidişatını değiştirdiği öne sürülmüştü. Yeni ortaya atılan iddialarda ise bu gerginliğin Sibel Taşçıoğlu'nun projeden ayrılmasına yol açtığı ileri sürüldü.

FEYZA CİVELEK'TEN AÇIKLAMA

Gündemi sarsan söylentiler üzerine Feyza Civelek sessizliğini bozdu. Genç oyuncu, ortaya atılan iddiaları kesin bir dille yalanladı. Civelek, yaptığı açıklamada: İftira ve böyle saçma iftiralar için vakit kaybedip ağzını yormak, yorum yapmak istemiyorum. Senaryo neyde o uygulandı.