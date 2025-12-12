KEM Yapım, 'Kolonya Cumhuriyeti 2'yi çekecek

KEM Yapım, 'Kolonya Cumhuriyeti 2'nin haklarını BKM'den devraldığını duyurdu. Çekimlerin 2026'nın ikinci yarısında başlayacağı bildirildi.

İlk filmi 'Al Beni Baba' ile sektöre giriş yapan KEM Yapım, sevilen komedi serisinin devam halkası 'Kolonya Cumhuriyeti 2'nin haklarını BKM'den devraldığını duyurdu.

Kolonya Cumhuriyeti 2'nin çekimleri 2026'nın ikinci yarısında başlayacak. Oyuncu kadrosu ve yaratıcı ekip içinde sürpriz isimlerin yer aldığı aktarıldı.

KEM Yapım, gelecek yıl vizyona girecek; Ayça Ayşin Turan, Erkan Petekkaya ve Ayça Bingöl'ün başrolleri paylaştığı 'Al Beni Baba'nın ardından 'Kolonya Cumhuriyeti 2'nin geleceğini aktardı.

'İLK FİLMİMLE AĞLATIP İKİNCİ FİLMİMLE GÜLDÜRECEĞİM'

Kem Yapım Kurucusu Kemalhan Balçık, iki film arasındaki duygusal geçiş hakkında şunları söyledi:

"Sinemaya adım attığım ve 2026 yılında vizyona girecek Al Beni Baba içimize dokunan duygusal bir hikayeydi. Kolonya Cumhuriyeti 2 ise yüzümüzü güldürecek. Seneye gözbebeğim ilk filmimle ağlatıp ikincisiyle güldüreceğim."

Balçık, KEM Yapım'ın sinema vizyonu hakkında ise şöyle konuştu:

"KEM Yapım olarak, tür ayrımı gözetmeden, iyi hikayeleri; güçlü bir prodüksiyon, nitelikli oyuncu kadrolarıyla bir araya getirerek sinemaya ve ekranlara taşımak istiyorum."

Kolonya Cumhuriyeti 2 için senaryo çalışmalarının sürdüğünü belirten Balçık, serinin dünyasını korurken yeni bir soluk getirmeyi hedeflediklerini söyledi. Balçık, "Benim için çok özel anlamı olan, tekrar tekrar izlediğim Kolonya Cumhuriyeti'nin devam filminde, projenin kendine özgü dokusunu yakalamayı hem de günümüz seyircisine hitap eden yepyeni bir mizah anlayışı sunmayı amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kolonya Cumhuriyeti 2'nin kadrosunda yer alacak sürpriz isimlerin yakında açıklanacağı bildirildi.