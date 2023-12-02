Kod Adı Kırlangıç'ın 3 Aralık Pazar günü yayınlanacak bölümünde neler olacak?

Dağılmak üzere olan Kırlangıç Takımı, Yiğit Efe'nin kaybolan bilekliğini aramak için teknolojik bir cihaz tasarlar. Takımın üzerinde çalıştığı dronun ilk uçuş denemesi heyecan dolu anlar yaşatır. Aspar'ın projeyi ele geçirmek ve takımı engellemek için yeni planı ne? Takım, Kırlangıç projesini ilerletebilecek mi? Mahallelinin eğlenceli dünyası, takımın kendi içinde verdiği mücadele ve sürpriz gelişmeler yeni bölümünde Kod Adı Kırlangıç'ta…

'Kod Adı Kırlangıç'ın 3 Aralık Pazar günü saat 17.15'de TRT 1 ekranlarında yayınlanacak dördüncü bölümünde neler olacak:

Dağılmak üzere olan Kırlangıç Takımı, Yiğit Efe'nin kaybolan bilekliğini aramak için teknolojik bir cihaz tasarlar. Böylece, birlikte çalışma ve takım olma sınavını başarıyla geçerler.

Takımın üzerinde çalıştığı dronun ilk uçuş denemesini mahallede yapmasıyla heyecan dolu anlar yaşanır.

Kırlangıç Takımını dağıttığını ve mahalleden taşınacağını zanneden Aspar ise büyük hayal kırıklığı yaşar. Şirket'e karşı başarısız olmuştur ve durumu düzeltmek için yeni planlar yapmalıdır.

Aspar'ın projeyi ele geçirmek ve takımı engellemek için yeni planı ne? Takım, Kırlangıç projesini ilerletebilecek mi? Mahallelinin eğlenceli dünyası, takımın kendi içinde verdiği mücadele ve sürpriz gelişmeler yeni bölümünde Kod Adı Kırlangıç'ta…