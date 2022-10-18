Kocasına göndereceği çıplak fotoğrafı yanlışlıkla babasına attı

Steph Claira isimli internet fenomeni kocası ile ilişkisini canlı tutmak için kocasına çıplak fotoğraf göndermek isterken yanlışlıkla anne ve babasına yolladı. Yaptığı hatanın farkına varan Steph, hala her aklına gelince utandığını söyledi.

Katıldığı canlı yayında programında Steph, yaşadığı utancı şu sözlerle ifade etti. Kocam ile ilişkimi canlı tutmak için kendsine sürekli çıplak fotoğraf yollarım. Eve gittiğim sırada yol üzerinde tekrar kocama fotoğraf yollamk istedim fakat eve geldiğimde fotoğrafı yanlışlıkla anne ve baba attığımı fark edince ne yapacağımı şaşırdım. Neyse ki annem ve babam hiç bir şey olmamış gibi davranmaları beni mutlu etti.

Yaşadığı kötü tecrübeye rağmen Stephe, özel hayatı hakkında konuşmaktan çekinmiyor. Geçen sene yaptığı açıklamada kocası ile otuz gün aralıksız cinsel ilişkiye girdiğini fakat bunun hayatının en zor tecrübesi olduğunu açıkladı.