Klip çekimi için çıktığı vinçte korkudan bayıldı

Şarkıcı karı-koca'nın klip çekimi sırasında vinç sahnesinde panik atağı olan kadın baygınlık geçirerek hastanelik oldu.

Dora ve Ahmet Altınbaşak çifti "Ben karımdan korkar mıyım?" şarkılarının klibi için kamera karşısına geçti. Klibin final sahnesinin çekimi için vinç ile 5'inci kattaki evin balkonuna çıkmak isteyen Dora Altınbaşak, yüksekte vinç sepetindeyken korkudan bir anda fenalaştı. Altınbaşak için endişelenen kocası ve çevredeki vatandaşlar ambulans çağırdı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri panik atak olduğu söylenilen Dora Altınbaşak'a müdahale etti.

Çıkan şarkılarının klip çekiminde konuşan Dora Altınbaşak," Bugün burada çok güzel bir klip çekeceğiz. 'Ben karımdan korkar mıyım?' adlı şarkımız için. Hatta ödül de aldık bu şarkımızdan. Final sahnemiz var ve çok çılgın bir sahne. Bizim şarkımızda yaptığımız şey tamamı ile ironiydi. Kadına şiddete her zaman hayır" dedi.

Yeni şarkısı hakkında konuşan Ahmet Altınbaşak ise "Eşimin de söylediği gibi biz burada tamamen ironi yaptık. Kadına yapılan bunca şiddetten ötürü. Kadınlar bir güldür, bir çiçektir. Eşlerinize iyi davranın. Evliliğimizin uzun sürmesinin sebebi de birbirimizle iyi anlaştığımızdan dolayıdır" şeklinde konuştu. - İSTANBUL