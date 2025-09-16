Kızılcık Şerbeti senaristi Merve Göntem serbest bırakıldı
Kızılcık Şerbeti dizisinin senaristi Merve Göntem, 4 yıl önce verdiği bir röportajda kullandığı ifadeler nedeniyle "fuhuşa teşvik" ve "suç işlemeye tahrik" suçlamalarıyla dün akşam gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Göntem, savcılık sorgusu sonrası çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hâkimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kızılcık Şerbeti dizisinin senaristi Merve Göntem, 4 yıl önce bir röportajda kullandığı ifadeler nedeniyle İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu'nun talimatıyla dün akşam saatlerinde gözaltına alındı.
'FUHUŞA TEŞVİK' VE 'SUÇ İŞLEMEYE TAHRİK' SUÇLAMASI
Göntem hakkında "fuhuşa teşvik" ve "suç işlemeye tahrik" suçlamalarıyla soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Gözaltına alınan senarist, emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.
ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDI
Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza hâkimliğine çıkarılan Merve Göntem, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ömercan Altay - Magazin