Haberler

Kızılcık Şerbeti senaristi Merve Göntem serbest bırakıldı

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Kızılcık Şerbeti senaristi Merve Göntem serbest bırakıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kızılcık Şerbeti dizisinin senaristi Merve Göntem, 4 yıl önce verdiği bir röportajda kullandığı ifadeler nedeniyle "fuhuşa teşvik" ve "suç işlemeye tahrik" suçlamalarıyla dün akşam gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Göntem, savcılık sorgusu sonrası çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hâkimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kızılcık Şerbeti dizisinin senaristi Merve Göntem, 4 yıl önce bir röportajda kullandığı ifadeler nedeniyle İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu'nun talimatıyla dün akşam saatlerinde gözaltına alındı.

Kızılcık Şerbeti senaristi Merve Göntem adliyeye sevk edildi

'FUHUŞA TEŞVİK' VE 'SUÇ İŞLEMEYE TAHRİK' SUÇLAMASI

Göntem hakkında "fuhuşa teşvik" ve "suç işlemeye tahrik" suçlamalarıyla soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Gözaltına alınan senarist, emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDI

Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza hâkimliğine çıkarılan Merve Göntem, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ömercan Altay - Magazin
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İsrail'in 'Vadedilmiş topraklar' haritası soruldu

Bu harita Cumhurbaşkanı Erdoğan'a soruldu
İsrail 24 saatte ikinci ülkeye saldırı başlatıyor: Derhal tahliye edin

İsrail 24 saatte ikinci ülkeye saldırı başlatıyor: Derhal tahliye edin
Babayı çocuklarının önünde tokatlayan magandanın bahanesine bakın

Babayı çocuklarının önünde tokatlayan magandanın bahanesine bakın
Abdülkerim Durmaz'dan bomba Fenerbahçe-Alanyaspor maçı tahmini

Fenerbahçe-Alanyaspor maçı tahmini bomba
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hande Erçel Osmanlı sultanı imajıyla görenleri büyüledi

Hande Erçel Osmanlı sultanı imajıyla görenleri büyüledi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.