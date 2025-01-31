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Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç: Annemin pijamalarını koklayarak uyurdum

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Kızılcık Şerbeti dizisinin Nursema karakterine hayat veren ünlü oyuncu Ceren Yalazoğlu Karakoç, konuk olduğu programda ailesine dair bilinmeyenleri anlattı. Karakoç, "Annemin pijamalarını koklayarak uyurdum" dedi.

Kızılcık Şerbeti'nin yıldızı Ceren Karakoç, Ahmet Mümtaz Taylan'ın sunumuyla ekrana gelen "Empati" programına konuk oldu. Programda, hakkında bilinmeyenleri anlatan Karakoç, hem Taylan'ı hem de izleyiciyi duygulandırdı.

"BİRÇOK ŞEYİ BABAMDAN ÖĞRENDİM"

Ünlü oyuncu, "Ben ilk okuldaydım, anneme hipofiz tümörü teşhisi kondu. 15 günde bir Ankara'ya gidiyordu annem. Babam ona desteğe gidemiyordu, evde 2 çocuk var" dedi.

Babasının yaptıklarını anlatan Ceren Karakoç, "Babam sabah kalkardı, tahinimizden pekmezimize kadar hepsini yedirirdi, derslerimizle ilgilenirdi, her yediğimizle ilgilendi. Ben birçok şeyi babamdan öğrendim. Yatak toplamayı babamdan öğrendim. En özel şeylerimi ilk babama açtım" ifadelerini kullandı.

Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç: Annemin pijamalarını koklayarak uyurdum

"ÇOCUKLUĞUM ANNESİZ GEÇTİ"

"Bu aynı zamanda üzücü bir durumdu, annem gittikten sonra babamla yatardık. Annemin pijamalarını koklayarak uyurdum. Benim çocukluğum annesiz, o dönemim zor geçti. Babamın sonsuz sevgisi, benim bugün ayakta durmamı ve güçlü olmamı oraya bağlıyorum" diyen Karakoç, eşi Osman Karakoç'la tanışma hikayesini de anlattı.

Ceren Karakoç, "Ankara'da çalışırken, aynı şirkette ama farklı işlerde çalışıyorduk. Öğle yemeklerinde falan denk geliyorduk hep orada tanıştık. Aşık olduk. Osman 5 ay sonra bana evlenme teklif etti, hiç aklımızda böyle bir şey yoktu. Hemen kabul ettim, 5 ay sonra da evlendik. 2013 yılından beri evliyiz" diye konuştu.

Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı Ceren Karakoç: Annemin pijamalarını koklayarak uyurdum
Haberler.com / Rumeysa Aydın - Magazin
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıHesap kullanıcısı null:

Annesizlik çok zor Allah kimseyi annesiz bırakmasın inşallah

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