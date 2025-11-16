Haberler

Kızılcık Şerbeti ile ilgili "hijyen" iddiası: Sonuç alamayınca diziden ayrıldı

Kızılcık Şerbeti ile ilgili 'hijyen' iddiası: Sonuç alamayınca diziden ayrıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kızılcık Şerbeti dizisinden ayrılan 4 isim arasında yer alan Emrah Altıntoprak ile ilgili çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. Altıntoprak'ın, dizide eşini canlandıran Feyza Civelek'in hijyenine dikkat etmemesi nedeniyle sahnelerde zorlandığını yapım ekibine ilettiği, sonuç alamayınca ayrılmaya karar verdiği öne sürüldü.

Kızılcık Şerbeti dizisi, bu sefer ayrılıklarla gündeme geldi. Dizinin son bölümünde Sıla Türkoğlu, Emrah Altıntoprak, Ece İrtem ve Batuhan Bozkurt Yüzgüleç veda etti.

FEYZA CİVELEK İLE İLGİLİ "HİJYEN" İDDİASI

Ayrılık kriziyle ilgili çok konuşulacak bir iddia gündeme geldi. Müge Dağıstanlı'nın iddiasına göre "hijyen" krizi patlak verdi. Emrah Altıntoprak dizide eşini canlandıran Feyza Civelek'in hijyen konusuna dikkat etmemesi nedeniyle sahnelerde zorlandığını yapım ekibine iletti.

SONUÇ ALAMAYINCA DİZİDEN AYRILDI

Altıntoprak sonuç alamayınca kendisine final yazılmasını talep etti. Ardından Altıntoprak diziden veda etti.

Kaynak: Haberler.com / Magazin
Suriye'de ortalık karıştı! YPG ile ordu arasında çatışmalar yaşanıyor

Çatışmalar şiddetlendi, takviye birlikler gönderiliyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eski eşini yaralayıp, ilişkisi olduğunu iddia ettiği arkadaşını öldüren şüpheli tutuklandı

Eski eşini dövüp, arkadaşını herkesin gözü önünde hunharca katletti
Ankara Büyükşehir Belediyesi viral olan tabelanın etrafına dikenli tel çekti

Tabelayı değiştirmekten bıkan ABB çözümü bakın nasıl buldu
3 çocuğunu katleden cani, eşine 'Çocuklar kara toprak oldu' yazılı mesaj atmış

3 evladının canına kıydıktan sonra eşine gönderdiği mesaj kan dondurdu
Fatih Erbakan'ın seçim vaadi kongreye damga vurdu

Fatih Erbakan'ın seçim vaadi kongreye damga vurdu
Eski eşini yaralayıp, ilişkisi olduğunu iddia ettiği arkadaşını öldüren şüpheli tutuklandı

Eski eşini dövüp, arkadaşını herkesin gözü önünde hunharca katletti
Real Madrid'in yıldızından Galatasaray taraftarını heyecanlandıran hamle

Real Madrid'in yıldızından Galatasaraylıları heyecanlandıran hamle
ABD polisi tarafından vurulan Ali İhsan Bayhan Ankara'da defnedildi

ABD polisinin vurduğu Ali İhsan Bayhan Ankara'da defnedildi
Bir işçiye mezar olan faciada kritik isimler için tutuklama talebi

İstanbul'un göbeğindeki faciada kritik isimler için tutuklama talebi
Doğal gaz projeleri için 2 ildeki arazilere el konulacak

Dev proje için 2 ildeki arazilere el konulacak
Bulgaristan teknik direktörü, A Milli Takımımız hakkında söyledikleriyle gönülleri fethetti

A Milli Takımımız hakkında söyledikleriyle gönülleri fethetti
Emeklilerin hükümete çağrısı var: Aylıklara ivedilikle seyyanen zam yapılmalı

Milyonlarca emekliden hükümete kritik çağrı: Bu ivedilikle yapılmalı
Börekçideki kadın cinayetinde korkunç 'kilometre' detayı

Börekçideki vahşette korkunç "kilometre" detayı
Fenerbahçe'ye kötü haber: Aynı mevkiden 3 oyuncu Avrupa maçında yok

Tedesco düşünceli! Aynı mevkiden 3 isim zorlu maçta yok
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.