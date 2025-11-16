Kızılcık Şerbeti ile ilgili 'hijyen' iddiası: Sonuç alamayınca diziden ayrıldı

Kızılcık Şerbeti dizisi, bu sefer ayrılıklarla gündeme geldi. Dizinin son bölümünde Sıla Türkoğlu, Emrah Altıntoprak, Ece İrtem ve Batuhan Bozkurt Yüzgüleç veda etti.

FEYZA CİVELEK İLE İLGİLİ "HİJYEN" İDDİASI

Ayrılık kriziyle ilgili çok konuşulacak bir iddia gündeme geldi. Müge Dağıstanlı'nın iddiasına göre "hijyen" krizi patlak verdi. Emrah Altıntoprak dizide eşini canlandıran Feyza Civelek'in hijyen konusuna dikkat etmemesi nedeniyle sahnelerde zorlandığını yapım ekibine iletti.

SONUÇ ALAMAYINCA DİZİDEN AYRILDI

Altıntoprak sonuç alamayınca kendisine final yazılmasını talep etti. Ardından Altıntoprak diziden veda etti.