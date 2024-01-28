Kızılcık Şerbeti Azra kim? Kızılcık Şerbeti Azra gerçekte kim?

Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Müjde Uzman, Doğukan Güngör, Barış Kılıç, Feyza Civelek, Settar Tanrıöğen, Ceren Yalazoğlu Karakoç ve Sibel Taşçıoğlu'nun başrolünü paylaştığı Kızılcık Şerbeti dizisinin kadrosu genişliyor. Diziye son olarak genç oyuncu Sema Öztürk dahil oldu. Kızılcık Şerbeti Azra kim? Kızılcık Şerbeti Azra gerçekte kim?

KIZILCIK ŞERBETİ AZRA KİM?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Sema Öztürk Kızılcık Şerbeti'nde Azra rolüne hayat verecek. Azra'nın Rahimcan Kapkap'ın hayat verdiği Metehan karakteriyle ilgili olacağı konuşuluyor. Metehan önceki bölümde Mihri'nin (Gizem Yanık) aşk ilanına olumsuz yanıt vermiş, son bölümde de Mihri'nin gösterişli halini görünce iltifat etmişti.

SEMA ÖZTÜRK KİMDİR?

Sema Öztürk, 23 Haziran 1977 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Oyunculuğa 1992 yılında Mahallenin Muhtarları dizisinde Yasemin rolüyle başladı. Öztürk, Kara Melek, Ayrılsak da Beraberiz, Melekler Adası, Hacı gibi birçok dizide rol aldı.