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Kızıl Goncalar'ın senaristinden Serenay Sarıkaya'ya küfürlü destek

Kızıl Goncalar'ın senaristinden Serenay Sarıkaya'ya küfürlü destek
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Ünlü menajer Ayşe Barım ve oyuncusu Serenay Sarıkaya hakkındaki iddialar gündemdeki yerini korurken; Kızıl Goncalar'ın senaristi Şükrü Necati Şahin'in Sarıkaya'ya yönelik destek mesajı dikkat çekti.

Birçok ünlüyemenajerlik hizmeti veren ID İletişim sahibi Ayşe Barım ve oyuncusu Serenay Sarıkaya hakkında öne sürülen iddialar gündemdeki yerini koruyor.

Ayşe Barım'ın sadece kendi belirlediği isimlerin ünlü olabilmesi için yolları açtığı, aynı zamanda şirketlerinin, bir oyuncu talep ettiğinde diğer oyuncuları da bünyelerinde oynatmalarını şart koştuğu ileri sürüldü.

Barım'ın, ünlü bir eşcinsel erkek sanatçının iş insanı sevgilisinden 5 milyon dolar aldığı ve bu parayı, eşcinsel şarkıcının ünlü bir kadın oyuncu ile aşk yaşadığı senaryosunun hayata geçirilmesi için aldığı da iddia edildi. Söz konusu iddiadaki isimlerin ise Serenay Sarıkaya ve Mert Demir olduğu öne sürüldü. Şirket ise yaptığı açıklama ile iddiaları yalanladı.

KÜFÜRLÜ DESTEK

Birçok ünlü isim iddialara tepki göstererek Barım'a destek olurken; Kızıl Goncalar'ın senaristi Şükrü Necati Şahin'den sert bir paylaşım geldi. Şahin, "Yedi ömür yaşasanız Serenay'ın Fi'deki ya da Alice'deki emeğine karşılık gelecek ciddiyeti gösteremeyecek yavşaklar toplandınız mı?" dedi.

Kızıl Goncalar'ın senaristinden Serenay Sarıkaya'ya küfürlü destek

Haberler.com / Serhat Yılmaz - Magazin
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