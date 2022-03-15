Kız Kıza Tatile Gidiyoruz! İşte Seda Bakan'ın Tatil Rotası

İSTANBUL (Snob Magazin) - Oyuncu Seda Bakan eşi Ali Erel ve kızları Leyla, İstanbul'da karın keyfini çıkarmıştı. Ailece evlerinin bahçesinde kar topu oynayan Seda Bakan, sosyal medya hesabından kızı Leyla'nın bir fotoğrafını paylaştı.

"Sıcak bir yerlere gidiliyor" notuyla paylaşım yapan güzel oyuncunun tatil rotası de belli oldu. Bakan'ın kız arkadaşlarıyla birlikte Dubai'ye tatile gideceği öğrenildi.

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