Kız Kıza Tatile Gidiyoruz! İşte Seda Bakan'ın Tatil Rotası - Haberler

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Kız Kıza Tatile Gidiyoruz! İşte Seda Bakan'ın Tatil Rotası

Snob Magazin - Magazin
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Kız Kıza Tatile Gidiyoruz! İşte Seda Bakan'ın Tatil Rotası

Müzisyen Ali Erel ile mutlu bir evlilik sürdüren oyuncu Seda Bakan, iki yaşındaki kızı Leyla'nın bavul hazırlarken fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. İstanbul'da ailece kar keyfi yapan güzel oyuncunun yeni tatil rotası da belli oldu. İşte Seda Bakan'ın sıcak tatil rotası…

İSTANBUL (Snob Magazin) - Oyuncu Seda Bakan eşi Ali Erel ve kızları Leyla, İstanbul'da karın keyfini çıkarmıştı. Ailece evlerinin bahçesinde kar topu oynayan Seda Bakan, sosyal medya hesabından kızı Leyla'nın bir fotoğrafını paylaştı.

"Sıcak bir yerlere gidiliyor" notuyla paylaşım yapan güzel oyuncunun tatil rotası de belli oldu. Bakan'ın kız arkadaşlarıyla birlikte Dubai'ye tatile gideceği öğrenildi.

Snob Magazin / Magazin

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