Kıvanç Tatlıtuğ ve Kıvanç Kasabalı Gökova'da: Tuttukları kocaman balık şaşırttı

"Organize İşler: Karun Hazinesi" filminde rol alan ve deniz tutkusuyla bilinen Kıvanç Tatlıtuğ, yakın arkadaşı Kıvanç Kasabalı ile birlikte Gökova'ya giderek keyifli bir kaçamak yaptı.

Önceki gün denize açılan ikili, gün boyu süren keyifli balık tutma anlarının tadını çıkardı.

Özellikle Kasabalı'nın oltasına takılan devasa balık, hem arkadaşının hem de çevredeki diğer balıkçıların ilgisini çekti. Tatlıtuğ'un deniz ve doğa tutkusu olduğu biliniyor.