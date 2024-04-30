Kıvanç Tatlıtuğ ve ailesi Portekiz'e tatile gitti

Kıvanç Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer Tatlıtuğ ve oğlu Kurt Efe ile Portekiz'e tatile gitti.

Kıvanç Tatlıtuğ, tatillerinden kesitleri takipçileriyle paylaşmayı da ihmal etmiyor. Oyuncu bu kez son paylaşımıyla gündeme geldi.

Baba oğul dans ettiler

Tatlıtuğ, oğlu Kurt Efe ile dans ettiği anları, Bob Marley ve The Wailers Band'in seslendirdiği 'Natural Mystic' şarkısı eşliğinde yayınladı. Oyuncunun hayranlarından beğeni ve yorum yağdı.