Kıvanç Tatlıtuğ'un Londra sokaklarında hayranıyla karşılaştığı anlar ilgi gördü

Geçen sene Kıvanç Tatlıtuğ'un Londra'ya yerleştiği iddia edilmişti. Ünlü oyuncu son olarak bir hayranı tarafından Londra'da görüldü. İşletmeci olduğunu belirten Kıvanç Tatlıtuğ'un hayranı o anları şöyle anlattı: "Yolda yürüyordum, sağ tarafta Kıvanç Tatlıtuğ'u gördüm. İki kardeşimi yolladım, muhabbet ediyorlar. Keşke dükkana getirebilsek."

Tatlıtuğ, kısa süre sonra hayranıyla birlikte fotoğraf çektirerek o anı ölümsüzleştirdi.

Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, 2024 yıllarının sonlarında yaklaşık 6 aydır süren Londra macerasına Nisan 2025'te ara vermişti. Le Cordon Bleu'de aşçılık eğitimi alan Tatlıtuğ, programı başarıyla tamamladı ve ailesiyle birlikte İstanbul'a dönmüştü. Tatlıtuğ'un yeniden Londra'da görüntülenmesi 'Acaba Londra'ya mı taşındı?' sorusunu akıllara getirdi.