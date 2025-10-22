Haberler

Kıvanç Tatlıtuğ'un kardeşi cezaevinde mi? Şok iddia gündemi sarstı

Kıvanç Tatlıtuğ'un kardeşi cezaevinde mi? Şok iddia gündemi sarstı
Güncelleme:
Kıvanç Tatlıtuğ'un kardeşi Melisa Dilara Tatlıtuğ'un cezaevine girdiği iddiası magazin gündemini karıştırdı. İddiaya göre Tatlıtuğ, eski eşinin sevgilisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle tutuklandı. Sunucu İlknur Özkuş, aynı koğuşta kalan bir kişinin kendisini arayarak bu bilgiyi verdiğini ileri sürdü. Aileye yakın bir kaynak ise "Dün tahliye oldu" dedi.

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un kardeşi Melisa Dilara Tatlıtuğ'un cezaevine girdiği iddiası magazin gündemini sarstı. İddiaya göre Melisa Dilara Tatlıtuğ, eski eşinin sevgilisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle tutuklandı. Olayla ilgili birbirinden farklı açıklamalar geldi.

"AYNI KOĞUŞTA KALIYORLAR" İDDİASI

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un kardeşi Melisa Dilara Tatlıtuğ, son günlerde ortaya atılan şok iddialarla gündemde. Sunucu İlknur Özkuş, sosyal medya sayfasından paylaştığı gönderide dikkat çeken bir iddia ortaya attı. Özkuş, Melisa Dilara Tatlıtuğ'un Hendek Cezaevi'nde tutuklu olduğunu, bu bilgiyi ise aynı koğuşta yatan bir kişinin kendisini arayarak verdiğini öne sürdü. Özkuş, "Beni cezaevinden biri aradı ve Melisa Tatlıtuğ'un aynı koğuşta kaldığını söyledi," ifadelerini kullandı.

"DÜN TAHLİYE OLDU" İDDİASI

Gündemi sarsan bu açıklamanın ardından 2. Sayfa'nın edindiği bilgiye göre, aileye yakın bir kaynak, Melisa Dilara Tatlıtuğ'un hapse girdiğini doğrular nitelikte bir açıklama yaparak 'dün tahliye olduğunu' öne sürdü.

AİLEDEN HENÜZ RESMİ AÇIKLAMA YOK

Tatlıtuğ ailesinden konuya ilişkin resmî bir açıklama yapılmadı. Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer cephesinden de sessizlik sürüyor.

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıesrefpasali:

suc isleyen her kisi cezasini ceker, normaldir, agabeyi babasi amcasi cezayi degistirmez haber degeri yok.. bos haber,,,

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
