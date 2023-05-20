Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Kıraç'tan anlamlı paylaşım

Kıraç'tan anlamlı paylaşım

Magazin Haberleri

Ünlü Anadolu rock sanatçısı Kıraç, " Sosyal medya hesabından vatandaşları İznik MHP belediye meclis üyesi Oğuz Çetin'in oğlu Arda Çetin'in tedavisi için kök hücre bağışı ve kan bağışı kampanyasına davet etti.

Ünlü Anadolu rock sanatçısı Kıraç, " Sosyal medya hesabından vatandaşları İznik MHP belediye meclis üyesi Oğuz Çetin'in oğlu Arda Çetin'in tedavisi için kök hücre bağışı ve kan bağışı kampanyasına davet etti.

22-26 Mayıs tarihleri arasında Bursa'nın Yenişehir ilçesinde yapılacak olan kök hücre bağışı ve kan bağışı kampanyasına vatandaşları davet eden sanatçı Kıraç, yaptığı paylaşımda, 'Sevgili Yenişehirliler kahraman olmak imkansız değil. Hiç tanımadığın bir hayatı kurtarabilirsin. Arda Çetin ve birçok kardeşimiz kök hücre bağışı bekliyor. Arda Çetin ve kardeşlerimiz için 22-26 Mayıs tarihlerinde Yenişehir'de kök hücre bağışına sizleri bekliyoruz" dedi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Magazin

Oğuz Çetin Magazin Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title