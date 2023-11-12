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"Kim Milyoner Olmak İster?" yarışmasında bir ilk: 5 milyonluk soru ilk kez açıldı

"Kim Milyoner Olmak İster?" yarışmasının tarihinde bir ilk yaşandı. Eyüp İşler adındaki yarışmacı, 13'üncü yani, 5 milyon liralık soruyu açtırdı. Bir coğrafya sorusu olan 5 milyon lira değerindeki "İlki Sinop İnceburun'la Hatay'ın en güneyi arasına, ikincisi Iğdır'ın en doğusuyla Gökçeada'nın en batı ucu arasına olmak üzere iki adet kuş uçuşu çizgi çekilecek olsa bu iki çizgi nerede kesişirdi?" sorusunun cevabı merak konusu oldu.