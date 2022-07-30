Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacı sesli harfleri sayamadı, Kenan İmirzalıoğlu kendini tutamayıp güldü - Haberler

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Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacı sesli harfleri sayamadı, Kenan İmirzalıoğlu kendini tutamayıp güldü

Kim Milyoner Olmak İster'e katılan yarışmacı, 50 bin TL'lik "Hangi sayıyı harflerle yazabilmek için Türk alfabesindeki tüm sesli harfleri kullanmak gerekir?" sorusunda panikleyince sesli harfleri sayamadı. İlginç anların yaşandığı yarışmada sunucu Kenan İmirzalıoğlu da kendini tutamayarak güldü.

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Başarılı oyuncu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümünde ilginç anlar yaşandı. Sorulara doğru cevaplar veren Sinem Ayanoğlu isimli yarışmacı, ikinci baraj sorusunda heyecanını kurbanı oldu.

SESLİ HARFLERİ SAYAMADI

50 bin TL değerindeki "Hangi sayıyı harflerle yazabilmek için Türk alfabesindeki tüm sesli harfleri kullanmak gerekir?" sorusunu gören Ayanoğlu, cevap verirken panikledi. Sesli harfleri sayarak soruya cevap vermeye çalışan yarışmacı, bildiklerini de unutunca ortaya ilginç anlar çıktı. Yarışmacının zorlandığını gören İmirzalıoğlu ise alfabeyi sayarak sesli harfleri hatırlamasını istedi. Ancak yarışmanın heyecanına kapılan Sinem Ayanoğlu, alfabeyi de sayamayınca İmirzalıoğlu'nu güldürdü. Çift cevap hakkını kullanan yarışmacı, iki yanlış cevabı vererek yarışmaya veda etti.

Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacı sesli harfleri sayamadı, Kenan İmirzalıoğlu kendini tutamayıp güldü

Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacı sesli harfleri sayamadı, Kenan İmirzalıoğlu kendini tutamayıp güldü

Ecem Altan
Ecem Altan
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Kenan İmirzalıoğlu Atv Magazin Haberler

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