Kim Milyoner Olmak İster'de akıllara Bahar Candan'ı getiren yarışmacı

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının son bölümüne Neslihan Kanaç isimli yarışmacı damga vurdu.

"IŞIKLARI BİRAZ KISABİLİR MİYİZ?"

Konuşmasıyla, mimikleriyle ekran başındakilere Bahar Candan'ı hatırlatan yarışmacı, "Işıkları biraz kısabilir miyiz? Daha iyi görünürüm o zaman" sözleriyle şaşırttı. Bununla da sınırlı kalmayan yarışmacı, takıldığı sorulardan birinde "Kenan bey siz ne düşünüyorsunuz?" diyerek soruyu Kenan İmirzalıoğlu'na yöneltti.

BENİ HEMEN PİLOT YAPSINLAR"

Programın bir yerinde Kenan İmirzalıoğlu, genç yarışmacıya "Hobilerin nedir?" diye sordu. Yarışmacı bu soruya da "Yatarım" cevabını verdi. Her sözüyle ekran başındakileri şaşırtan yarışmacı "Pilot olmak istiyorum. Beni hemen pilot yapsınlar" şeklinde hedefini açıklayınca İmirzalıoğlu, "Uçacağın kesin de, konma konusunda sıkıntı yaşayabilirsin" karşılığını verdi.