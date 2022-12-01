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Kim Kardashian ve Kanye West sonunda boşanma şartlarında anlaştı

Magazin Haberleri

Kim Kardashian ve Kanye West, neredeyse iki yıla varan tartışmalı bir boşanma sürecinin ardından çocukların velayeti, ebeveynlik planlaması ve emlak portföylerinin bölünmesi konusunda nihayet anlaşmaya vardılar.

Kim Kardashian ve Kanye West, neredeyse iki yıla varan tartışmalı bir boşanma sürecinin ardından çocukların velayeti, ebeveynlik planlaması ve emlak portföylerinin bölünmesi konusunda nihayet anlaşmaya vardılar.

Kaynak: DailyMotion.com / Magazin

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