Kim Kardashian ve Kanye West sonunda boşanma şartlarında anlaştı
Magazin Haberleri
Kim Kardashian ve Kanye West, neredeyse iki yıla varan tartışmalı bir boşanma sürecinin ardından çocukların velayeti, ebeveynlik planlaması ve emlak portföylerinin bölünmesi konusunda nihayet anlaşmaya vardılar.
Kim Kardashian ve Kanye West, neredeyse iki yıla varan tartışmalı bir boşanma sürecinin ardından çocukların velayeti, ebeveynlik planlaması ve emlak portföylerinin bölünmesi konusunda nihayet anlaşmaya vardılar.
Kaynak: DailyMotion.com / Magazin