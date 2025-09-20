Haberler

Kim Kardashian ve Kanye West gizli telefon görüşmesi seneler sonra ortaya çıktı

Kim Kardashian ve Kanye West gizli telefon görüşmesi seneler sonra ortaya çıktı
Güncelleme:
Kim Kardashian ile Kanye West'in 2018'de yaptığı gergin telefon konuşması, yeni yayımlanan belgeselle gün yüzüne çıktı. Kardashian'ın "Köprüleri yakarsan bir gün hiçbir şeyin kalmaz" uyarısına West sert tepki gösterdi. Tartışmada gözyaşlarına boğulan Kardashian, eski eşinin iş dünyasındaki tutumuna isyan etti.

ABD'li reality şov yıldızı Kim Kardashian ile rapçi Kanye West'in evliliği sırasında yaşanan çarpıcı bir telefon konuşması, yeni yayımlanan In Whose Mind? adlı belgeselde gün yüzüne çıktı.

"KÖPRÜLERİ YAKMA" UYARISI

2018'de gerçekleştiği belirtilen telefon görüşmesinde Kardashian, o dönem eşi olan Kanye'ye şirketlerle bağlarını koparmaması yönünde uyarıda bulundu. Kardashian, "Ben şirketlerle köprüleri yakmaya karşıyım. Bir gün uyanacaksın ve elinde hiçbir şey kalmayacak" dedi.

West ise bu sözlere sert tepki göstererek, "Bana asla bir gün hiçbir şeyimin kalmayacağını söyleme. Böyle bir şeyi evrene söyleme!" ifadelerini kullandı.

GERGİNLİK YILLAR ÖNCE BAŞLAMIŞ

Belgeselde yer alan sahnelerde Kim Kardashian'ın gözyaşları içinde, "Uyuyamıyorum, bütün gün ağlıyorum. Bitmeyen bir kabusun içindeyim" dediği, West'in ise "Müzik sektörü umurumda değil, ben kölelik işindeyim" sözleriyle yanıt verdiği aktarıldı.

ANNE KRİS JENNER DA DEVREYE GİRMİŞ

Belgeselde ayrıca Kim Kardashian'ın annesi Kris Jenner'ın da Kanye West ile yaptığı gergin bir konuşma yer alıyor. Kanye'nin 2016'da bipolar bozukluk tanısı aldığı hatırlatılırken, West'in o görüşmede "İlaç kullanmaktansa ölmeyi tercih ederim" dediği belirtildi.

EVLİLİK SONA ERDİ

Çiftin evliliği 2021'de sona ererken, boşanma süreci 2022'de tamamlandı. Sekiz yıllık evlilikten North (12), Saint (9), Chicago (7) ve Psalm (6) adında dört çocukları bulunuyor.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
500
Bakan Memişoğlu yerli SMA ilacı için tarih verdi

Bakan birçok çocuğu ölüme götüren hastalığın ilacı için tarih verdi
