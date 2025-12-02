Kim Kardashian'ın noel süslemeleri tepki topladı: Gereksiz ve çok çirkin

Reality şov yıldızı Kim Kardashian, yeni yıl için hazırladığı gösterişli ev dekorasyonuyla sosyal medyada tartışma yarattı. Kardashian'ın Instagram Hikâyelerinde paylaştığı videolarda, malikanesinin uzun koridorunun sahte karla kaplanmış, ışıklandırılmış onlarca Noel ağacıyla doldurulduğu görüldü.

TAKİPÇİLERİYLE PAYLAŞTI

"Tamam, tatiller için dekorasyonu yeni bitirdik," diyen 45 yaşındaki yıldız, süslemelerin kokusunu ve yarattığı hissi tarif etmekte zorlandığını dile getirdi. "Bu çok çılgınca. Koridora bak," sözleriyle takipçilerine yeni yıl atmosferini göstermeye çalıştı.

"AŞIRI GEREKSİZ, ZEVKSİZ"

Ancak birçok sosyal medya kullanıcısı, Kardashian'ın hazırladığı dekorasyonu "aşırı", "gereksiz" ve "zevksiz" buldu. Bazı kullanıcılar, "Bu kesinlikle gereksiz, baro sınavını neden geçemiyor?" ifadeleriyle ünlü ismi alaya alırken; bir başkası, "Bana boş görünüyor. Sevgisiz bir yuva gibi," yorumunda bulundu.

"Ama birinin evinde neden bu kadar çok Noel ağacına ihtiyacı var?" diye soran kullanıcıların yanı sıra, dekorasyonun "şık ya da hoş hiçbir yanı olmadığını" savunanlar da oldu. Bir başka takipçi ise Kardashian'ın bu ağaçların bir kısmını "bir tane bile alamayan ailelere bağışlaması gerektiğini" önerdi.