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Kim Kardashian, daha genç görünmek için yüzüne somon spermi enjekte ettirdiğini açıkladı

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Ünlü televizyon yıldızları Kim Kardashian ve Jennifer Aniston, somon spermi yüz bakımını denedi. Kardashian, daha genç bir görünüm elde etmek için bu alışılmadık yüz bakımını denediğini açıkladı. Somon spermi yüz bakımları, Kore'de yıllardır popüler ve kolajen üretimini artırmak, hücre yenilenmesini hızlandırmak ve pigmentasyon sorunlarına yardımcı olmak vaadiyle biliniyor. Aniston ise bu tedavinin cildinde belirgin bir değişiklik yaratmadığını belirtti.

Kim Kardashian, Jennifer Anistonsomon spermi yüz bakımını denediğini açıkladı. Hulu'da 11 Temmuz'da yayımlanan "The Kardashians" programının son bölümünde, 43 yaşındaki televizyon yıldızı, daha genç bir görünüm elde etmek için alışılmadık bir yüz bakımı denediğini söyledi.

YÜZÜNE SOMON SPERMİ ENJEKTE ETTİRDİ

"Yüzüme somon spermi enjekte ettirdim," diyerek annesi Kris Jenner'a itiraf etti. Jenner bu açıklamaya oldukça şaşırdı. Kardashian, tedavinin etkilerinden bahsetmedi ancak sadece kendisinin değil, başkalarının da denemek istediği bir yöntem olduğunu belirtti.

Somon spermi yüz bakımları, Kore'de yıllardır popüler. Kolajen üretimini artırmak, hücre yenilenmesini hızlandırmak ve pigmentasyon sorunlarına yardımcı olmak vaadiyle biliniyor.

JENNİFER ANİSTON DA AYNI TEDAVİYİ UYGULAMIŞ

55 yaşındaki Jennifer Aniston da bu tedaviyi denemiş ve 2023'te Wall Street Journal'a verdiği bir röportajda deneyimini paylaşmıştı. "Öncelikle, 'Ciddi misiniz? Somon spermi nasıl elde ediliyor?' dedim," diyen "Friends" yıldızı, tedavinin cildinde belirgin bir değişiklik yaratmadığını belirtti.

Kardashian, görünümü için sık sık sınırları zorluyor. 2022 Met Gala öncesinde üç haftada 16 kilo vermek için sıkı diyetler uygulamakla kalmadı, aynı zamanda her türlü gençleştirici yöntemi denemeye açık olduğunu söyledi.

"Her şeyi denemeye hazırım," dediği 2022'deki bir New York Times röportajında. "Eğer bana her gün dışkı yemem gerektiğini ve bunun beni daha genç göstereceğini söyleseniz, muhtemelen denerdim. Gerçekten denerdim."

Ancak umarız ki yakın gelecekte daha geleneksel bir yüz kremi bulur.

Kim Kardashian daha genç görünmek için yüzüne somon spermi enjekte ettirdiğini açıkladı

Kim Kardashian daha genç görünmek için yüzüne somon spermi enjekte ettirdiğini açıkladı

Haberler.com / Abdullah Teymur - Magazin

Jennifer Aniston Kim Kardashian Kore Magazin Sağlık Yaşam Haberler

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Yorumlar (2)

Mehmet ŞaFaK:

somon falan kesmez seni...

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1
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Murat Celik:

simdi bu balik gibi kokar

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0
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