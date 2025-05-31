Kim der ki 81 yaşında! Türk sinemasının efsane ismi son görüntüsüyle genç kızlara taş çıkardı

Kim der ki 81 yaşında! Türk sinemasının efsane ismi son görüntüsüyle genç kızlara taş çıkardı
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Türk sinemasının yaşayan efsanesi Nebahat Çehre, yıllara meydan okuyan zarafeti ve kusursuz duruşuyla bir kez daha gündemde. Yeşilçam'dan günümüze uzanan kariyerinde her döneme damga vuran usta oyuncu, ışıltılı elbisesiyle verdiği pozda hem şıklığı hem de formda görüntüsüyle adeta zamanın durduğunu kanıtladı.

Türk televizyon ve sinemasının yaşayan efsanelerinden Nebahat Çehre, zarafeti ve karizmasıyla her döneme damgasını vurmaya devam ediyor. Aşk-ı Memnu, Haziran Gecesi, Yalnız Adam ve Muhteşem Yüzyıl gibi unutulmaz yapımlardaki etkileyici performanslarıyla hafızalara kazınan usta oyuncu, bu kez sosyal medyada yaptığı bir paylaşımla gündeme geldi.

Kim der ki 81 yaşında! Türk sinemasının efsane ismi son görüntüsüyle genç kızlara taş çıkardı

81 yaşındaki Çehre, aktif kullandığı Instagram hesabında bir moda evinde çekilmiş göz alıcı bir fotoğrafını takipçileriyle paylaştı. Işıltılı ve vücuda oturan elbisesiyle kameralara poz veren sanatçı, zarif duruşu ve fit görüntüsüyle adeta yıllara meydan okudu. Takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutulan paylaşım, "Zaman Nebahat Çehre'ye işlemiyor", "Güzellik bir duruş meselesi" gibi ifadelerle sosyal medyada gündem oldu. Çehre'nin yıllardır koruduğu doğal güzelliği ve stil sahibi tavrı, onu yalnızca bir oyuncu değil, aynı zamanda bir ikon haline getiriyor. Nebahat Çehre, hem sahnede hem de günlük yaşamında sergilediği zarafetle, yeni nesil oyunculara da ilham olmaya devam ediyor.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
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