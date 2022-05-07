Kılıçlar Çekildi! Ali Koç'tan Şok Sözler...

İSTANBUL (Snob Magazin) - Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu'nda açıklamalarda bulundu.

"BU TESADÜF OLMAZ"

Dün yaptığı açıklamalara değinen Ali Koç, "Türk futbolunun Trabzonlulaştırılmasından bahsettim. Bu, çok büyük bir tehlikedir arkadaşlar. ve biliyor musunuz; bazı medya organlarında bir tane kelimem dahi çıkmadı. Demirören Grubu'nda bir tek kelime çıkmadı. Bu tesadüf olmaz..." ifadelerini kullandı.

"KİME NE ANLATIYORSUNUZ?"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında açıklama yapan Koç, şunları söyledi:

"Şehrin Belediye Başkanı, Yüksek Divan Kurulu Başkanımızı ziyarete gelir, bordo-mavi kravat takar. ya kime ne anlatıyorsunuz? Ben o kitabın içinde yazanları bilmiyordum. Eminim sayın Başkan (Uğur Dündar) da bilmiyordur. Bize ağır hakaretler eden kitabı hediye olarak getirme hassasiyetsizliğini yapar.

İnşallah şu günler gelmez; Fenerbahçelilerin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın İmamoğlu'na hangi şehrin belediye başkanı olduğunu hatırlatma günleri gelmez."

ALİ KOÇ KİMDİR?

Yıldırım Ali Koç (d. 2 Nisan 1967; Şişli, İstanbul), Türk iş insanı ve spor yöneticisi. Mevcut Fenerbahçe Başkanı.

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Ford Otosan, Yapı Kredi Bankası, Koçtaş, Otokar ve Setur Yönetim Kurulu Başkanı. 1907 Fenerbahçe Derneği'nin kurucuları arasında yer aldı ve 2004-2017 yılları arasında başkanlığını yaptı.

Ali Koç, 2018 yılından bu yana Fenerbahçe'nin Başkanlığını yapıyor.

ALİ KOÇ ÖZEL HAYATI

Ali Koç, 21 Ekim 2005 tarihinde Nevbahar Demirağ ile evlendi. Sadberk Leyla Koç (d.2006) ve Kerim Rahmi Koç (d.2008) adında bir kızı bir oğlu vardır.

ALİ KOÇ'UN FENERBAHÇE SK BAŞKANLIĞI

Ali Koç'un başkanlığa geldiği kongre 2-3 Haziran 2018'de yapıldı. Kongrenin ilk gününde mevcut başkan Aziz Yıldırım Ali Koç'a "sen futbolu çok iyi biliyorsun, gel futbolu sen yönet, ben amatör branşları yöneteyim, Fenerbahçe kazansın." önerisinde bulundu. Gergin geçen kongrede her iki adayın maddi yardım vaatleri ön plana çıktı. Aynı gün aday listeleri açıklandı ve Koç'un listesinde mevcut TÜSİAD başkanı Nevres Erol Bilecik de yer aldı.

3 Haziran 2018'de yapılan seçimlerde ise rekor bir katılım vardı. Oy kullanma hakkına sahip 26 bin 2 kişiden 21 bin 350 kişi oy kullandı ve Ali Koç 16 bin 92 oyla 20 yıldır başkanlık görevinde bulunan Aziz Yıldırım'ı geçerek Fenerbahçe'nin yeni başkanı oldu. Seçimden önceki hafta Borsa İstanbul'da hareketlenen Fenerbahçe hisseleri 4 Haziran 2018'de yüzde 10'un üzerinde değerlendi. Analistler bu yükselişi Ali Koç'un kulüp için ekonomik vaatlerine bağladı. Koç ve ekibi 5 Haziran 2018'de Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda taraftarların da katılımıyla mazbatasını aldı. 26 Haziran 2021'de tek aday olarak girdiği başkanlık seçimini 6 bin 459 oy alarak kazandı.

Snob Magazin / Magazin