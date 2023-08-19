Kerem Bürsin Hastanede Kaldı

Kerem Bürsin dün ya Çok Seversen dizi setinde ateşlendi. Ateşi düşmeyince Liv Hospital'a götürülen ünlü oyuncunun yapılan tahlillerinde vücudunda enfeksiyon tespit edildi. Kerem Bürsin dün hastanede kaldı. Bugün kendisini iyi hisseden oyuncunun bir gün daha hastanede dinleneceği, daha sonra işin başına döneceği öğrenildi.